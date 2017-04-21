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«Ман Сити» хочет купить Гризманна, сумма трансфера оценивается в 75 миллионов фунтов

22.04.2017 14:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн привлек внимание «Манчестер Сити».

Английский клуб рассматривает форварда в качестве одной из основных трансферных целей. Гризманн отвечает представлениям тренера Хосепа Гвардиолы о том, какую роль должен выполнять нападающий.

Француз связан с «Атлетико» контрактом, рассчитанным до лета 2021 года. Как ожидается, «Манчестер Сити» предложит за футболиста 75 миллионов фунтов.

Другим претендентом на нападающего считается «Манчестер Юнайтед». «Челси» также следит за ситуацией вокруг Гризманна.

 
 
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Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн привлек внимание «Манчестер Сити».

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