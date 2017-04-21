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Макась является лучшим бомбардиром чемпионата, отличившись голом в каждом туре
22.04.2017 15:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче против «Витебска» (1:1) забитым голом отличился форвард «Торпедо-БелАЗ» Александр Макась.
Таким образом, форвард является
Нападающий отличился в четвертом матче подряд, забивая по голу в каждом туре.
Статистику выступлений Макася смотрите
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В матче против «Витебска» (1:1) забитым голом отличился форвард «Торпедо-БелАЗ» Александр Макась.
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