﻿ Макась является лучшим бомбардиром чемпионата, отличившись голом в каждом туре. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Макась является лучшим бомбардиром чемпионата, отличившись голом в каждом туре

22.04.2017 15:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В матче против «Витебска» (1:1) забитым голом отличился форвард «Торпедо-БелАЗ» Александр Макась.

Таким образом, форвард является лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси. На счету Макася 4 гола.

Нападающий отличился в четвертом матче подряд, забивая по голу в каждом туре.

Статистику выступлений Макася смотрите здесь.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В матче против «Витебска» (1:1) забитым голом отличился форвард «Торпедо-БелАЗ» Александр Макась.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Ман Сити» хочет купить Гризманна, сумма трансфера оценивается в 75 миллионов фунтов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика