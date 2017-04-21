|
Саснович выиграла у швейцарки Голубич в полуфинале Кубка Федерации
22.04.2017 16:14 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 апр — Sputnik. Белорусская теннисистка Александра Саснович ((96-е место в рейтинге WTA) выиграла у швейцарской спортсменки Виктория Голубич (54) в полуфинале Кубка Федерации.
Партия Саснович-Голубич стала первой в серии игр сборных Беларуси и Швейцарии за право продолжить борьбу в финале. Полуфинальный поединок Кубка Федерации Беларусь — Швейцария проходит 22 и 23 апреля на "Чижовка-Арене".
Первый сет Саснович выиграла со счетом 6:3. В втором немного сдала, уступила 4 гейма, но потом мобилизовалась и закончила сет со счетом 5:7 в пользу Голубич. Причем если первый сет длился около 40 минут, то второй соперницы играли более часа.
Еще больше борьба накалилась в третьем решающем сете, существенно вырваться вперед не удавалось ни одной девушке. Ожесточенная борьба велась за каждый гейм. Саснович выиграла сет со счетом 7:5, обеспечив себе победу в партии.
За ходом игры в Минск-Арене наблюдала и волновалось вместе с тренерским штабом и болельщиками Виктория Азаренко. Накануне она говорила, что будет присутствовать на матче в качестве психологического лидера сборной
В субботу состоится еще одна одиночная игра. На корт выйдут Арина Соболенко (125) и лидер швейцарской сборной Тимеа Бачински (22).
В воскресенье пройдут еще три матча: Саснович сыграет против Бачински, Соболенко против Голубич, а также парная встреча Ольга Говорцова / Вера Лапко — Мартина Хингис / Белинда Бенчич.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские теннисистки впервые принимают участие в полуфинале Кубка Федерации, соревнования проходят в эти выходные на минской "Чижовка-Арене".
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии