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Саснович выиграла у швейцарки Голубич в полуфинале Кубка Федерации

22.04.2017 16:14 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 апр — Sputnik. Белорусская теннисистка Александра Саснович ((96-е место в рейтинге WTA) выиграла у  швейцарской спортсменки Виктория Голубич (54) в полуфинале Кубка Федерации.

Партия Саснович-Голубич стала первой в серии игр сборных Беларуси и Швейцарии за право продолжить борьбу в финале. Полуфинальный  поединок Кубка Федерации Беларусь — Швейцария проходит 22 и 23 апреля на "Чижовка-Арене".

Первый сет Саснович выиграла со счетом 6:3. В втором немного сдала, уступила 4 гейма, но потом мобилизовалась и закончила сет со счетом 5:7 в пользу Голубич. Причем если первый сет длился около 40 минут, то второй соперницы играли более часа.

Еще больше борьба накалилась в третьем  решающем сете, существенно вырваться вперед не удавалось ни одной девушке. Ожесточенная борьба велась за каждый гейм. Саснович выиграла сет со счетом 7:5, обеспечив себе победу в партии.

За ходом игры в Минск-Арене наблюдала и волновалось вместе с тренерским штабом и болельщиками Виктория Азаренко. Накануне она говорила, что будет присутствовать на матче в качестве психологического лидера сборной

В субботу состоится еще одна одиночная игра. На корт выйдут Арина Соболенко (125) и лидер швейцарской сборной Тимеа Бачински (22).

В воскресенье пройдут еще три матча: Саснович сыграет против  Бачински, Соболенко против  Голубич, а также парная встреча Ольга Говорцова / Вера Лапко — Мартина Хингис / Белинда Бенчич.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусские теннисистки впервые принимают участие в полуфинале Кубка Федерации, соревнования проходят в эти выходные на минской "Чижовка-Арене".

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