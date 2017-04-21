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Беларусь – Швеция. Оба Костицына и Граборенко не попали в заявку на матч Евровызова
22.04.2017 16:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стали известны стартовые составы сборных Беларуси и Швеции на матч Европейского Кубка вызова в Гродно.
Беларусь: Лаланд; Коробов — Лисовец, Павлович — А.Стась — Лингле; Хенкель — Шинкевич, Когалев — Ковыршин — Стефанович; Стасенко — Денисов; Демков — Шарангович — Дрозд; Карабань — Волков — С.Стась; Парфеевец, Кулаков.
Швеция: Сведберг; Мартинссон — Фантенберг, Умарк — Линдхольм — Эмануэльссон; Хольм — Росен, Эверберг — Э.Петтерссон — А.Петтерссон; Ахо — Бурстрем, Гюнге — Сакриссон — Бергстрем; Далин — Теммернес, Олофссон — Кемпе — Грундстрем.
Матч Беларусь – Швеция начнется в 17:00.
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Стали известны стартовые составы сборных Беларуси и Швеции на матч Европейского Кубка вызова в Гродно.
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