﻿ Беларусь – Швеция. Оба Костицына и Граборенко не попали в заявку на матч Евровызова. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь – Швеция. Оба Костицына и Граборенко не попали в заявку на матч Евровызова

22.04.2017 16:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Стали известны стартовые составы сборных Беларуси и Швеции на матч Европейского Кубка вызова в Гродно.

Беларусь: Лаланд; Коробов — Лисовец, Павлович — А.Стась — Лингле; Хенкель — Шинкевич, Когалев — Ковыршин — Стефанович; Стасенко — Денисов; Демков — Шарангович — Дрозд; Карабань — Волков — С.Стась; Парфеевец, Кулаков.

Швеция: Сведберг; Мартинссон — Фантенберг, Умарк — Линдхольм — Эмануэльссон; Хольм — Росен, Эверберг — Э.Петтерссон — А.Петтерссон; Ахо — Бурстрем, Гюнге — Сакриссон — Бергстрем; Далин — Теммернес, Олофссон — Кемпе — Грундстрем.

Матч Беларусь – Швеция начнется в 17:00.

Самое время начать играть с 1XBET: как получить бонус 200 руб

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стали известны стартовые составы сборных Беларуси и Швеции на матч Европейского Кубка вызова в Гродно.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Саснович выиграла у швейцарки Голубич в полуфинале Кубка Федерации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика