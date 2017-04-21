Белорусская теннисистка Александра Саснович подвела итог встречи со швейцаркой Викторией Голубич в рамках полуфинала Мировой группы Кубка федерации.

– Эмоции переполняют. Матч оказался очень упорным, что сложно было представить. В плане напряжения давно такого не припомню. Во втором сете, увы, стала ошибаться. Плюс Виктория исповедует вязкий, затягивающий стиль, отчего я «подсела». Надо было отрабатывать до конца. Выиграла, скорее, благодаря характеру, какой-то спортивной наглости.

- Вам вновь выпало открывать противостояние. Каково это?

– Кажется, уже пять раз кряду, где бы ни играли, все время Саснович — первая. Даже когда присутствовала Вика, все равно я начинала. Что ж, действительно не впервой. Что произошло во второй партии? Видимо, забыла слова у доски. Постараюсь так больше не делать.

- Девять дней разделили первый и второй твоей поединки против Голубич. Можешь их сравнить?

– В первом случае очень чисто провела первый сет, после чего утратила концентрацию. Впрочем, тогда выглядела лучше и в тактическом, и в чисто игровом плане. Сегодня же помог характер. Естественно, хотелось бы показывать лучший теннис. Тем более соперница демонстрировала качественную игру. В частности, почти не ошибалась с бэкхэнда. И, чем активнее играла я, тем агрессивнее и сильнее Виктория защищалась.

Третий сет выдался крайне напряженным, а еще — весьма разнообразным в плане ударов: свечи, укороченные… Повторюсь: Голубич поймала свою игру. Требовалось сбить ритм, что-то придумать, чтобы не позволить оппонентке действовать в удобном ключе. Ведь она слева не только режет, но и вращает. Хочу поблагодарить зрителей, чья поддержка сильно помогла при счете 5:5 в третьей партии. Пошли будто мурашки по коже, зарядилась и поняла: это тот момент, когда надо брать.

- Трехсетовые матчи для тебя уже в порядке вещей?

– Физическая подготовка у меня неплохая. Готова хоть 5-7 часов играть за любимую Беларусь. Сколько понадобится.

- Показалось, что в третьем сете твоя команда активно «пихала» тебе за твои ошибки. Какое самое резкое слово услышала?

– Что значит «пихала»? Нет! Напротив, меня всячески поддерживали, старались приободрить, ведь напряжение было колоссальным. Рада, что победила и принесла нужное очко. Теперь Арине будет легче продолжать борьбу на позитивной волне.

- Тебя активно поддерживал отец. Давно он следит воочию за твоими матчами?

– Мама следит дома, а папа уже очень давно только на трибунах. С 9 лет, как только я пришла в теннис. Без него, без его поддержки, крайне трудно побеждать в таких сложных встречах, – сказала Саснович.

Самое время начать играть с 1XBET: как получить бонус 200 руб