﻿ Александра Саснович: «Готова хоть 5-7 часов играть за любимую Беларусь. Сколько понадобится». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александра Саснович: «Готова хоть 5-7 часов играть за любимую Беларусь. Сколько понадобится»

22.04.2017 17:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Белорусская теннисистка Александра Саснович подвела итог встречи со швейцаркой Викторией Голубич в рамках полуфинала Мировой группы Кубка федерации.

– Эмоции переполняют. Матч оказался очень упорным, что сложно было представить. В плане напряжения давно такого не припомню. Во втором сете, увы, стала ошибаться. Плюс Виктория исповедует вязкий, затягивающий стиль, отчего я «подсела». Надо было отрабатывать до конца. Выиграла, скорее, благодаря характеру, какой-то спортивной наглости.

- Вам вновь выпало открывать противостояние. Каково это?

– Кажется, уже пять раз кряду, где бы ни играли, все время Саснович — первая. Даже когда присутствовала Вика, все равно я начинала. Что ж, действительно не впервой. Что произошло во второй партии? Видимо, забыла слова у доски. Постараюсь так больше не делать.

- Девять дней разделили первый и второй твоей поединки против Голубич. Можешь их сравнить?

– В первом случае очень чисто провела первый сет, после чего утратила концентрацию. Впрочем, тогда выглядела лучше и в тактическом, и в чисто игровом плане. Сегодня же помог характер. Естественно, хотелось бы показывать лучший теннис. Тем более соперница демонстрировала качественную игру. В частности, почти не ошибалась с бэкхэнда. И, чем активнее играла я, тем агрессивнее и сильнее Виктория защищалась.

Третий сет выдался крайне напряженным, а еще — весьма разнообразным в плане ударов: свечи, укороченные… Повторюсь: Голубич поймала свою игру. Требовалось сбить ритм, что-то придумать, чтобы не позволить оппонентке действовать в удобном ключе. Ведь она слева не только режет, но и вращает. Хочу поблагодарить зрителей, чья поддержка сильно помогла при счете 5:5 в третьей партии. Пошли будто мурашки по коже, зарядилась и поняла: это тот момент, когда надо брать.

- Трехсетовые матчи для тебя уже в порядке вещей?

– Физическая подготовка у меня неплохая. Готова хоть 5-7 часов играть за любимую Беларусь. Сколько понадобится.

- Показалось, что в третьем сете твоя команда активно «пихала» тебе за твои ошибки. Какое самое резкое слово услышала?

– Что значит «пихала»? Нет! Напротив, меня всячески поддерживали, старались приободрить, ведь напряжение было колоссальным. Рада, что победила и принесла нужное очко. Теперь Арине будет легче продолжать борьбу на позитивной волне.

- Тебя активно поддерживал отец. Давно он следит воочию за твоими матчами?

– Мама следит дома, а папа уже очень давно только на трибунах. С 9 лет, как только я пришла в теннис. Без него, без его поддержки, крайне трудно побеждать в таких сложных встречах, – сказала Саснович.

Самое время начать играть с 1XBET: как получить бонус 200 руб

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская теннисистка Александра Саснович подвела итог встречи со швейцаркой Викторией Голубич в рамках полуфинала Мировой группы Кубка федерации.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Беларусь – Швеция. Оба Костицына и Граборенко не попали в заявку на матч Евровызова
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика