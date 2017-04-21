Матч Евровызова между сборными Беларуси и Швеции не транслируется по «Беларусь-5».

В настоящее время продолжается трансляция теннисного поединка в рамках полуфинала мировой группы Кубка федерации между Ариной Соболенко и Тимеа Бачински.

Отметим, в программе телеканала планировалась трансляция хоккейного поединка в 16:55 в прямом эфире.