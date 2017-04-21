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Беларусь – Швеция. «Беларусь-5» не транслирует поединок в прямом эфире в связи с матчем Кубка федерации

22.04.2017 17:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Матч Евровызова между сборными Беларуси и Швеции не транслируется по «Беларусь-5».

В настоящее время продолжается трансляция теннисного поединка в рамках полуфинала мировой группы Кубка федерации между Ариной Соболенко и Тимеа Бачински.

Отметим, в программе телеканала планировалась трансляция хоккейного поединка в 16:55 в прямом эфире.

 Беларусь – Швеция. «Беларусь-5» не транслирует поединок в прямом эфире в связи с матчем Кубка федерации

 
 
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Матч Евровызова между сборными Беларуси и Швеции не транслируется по «Беларусь-5».

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