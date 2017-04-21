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Наталья Кочанова: «Задачи по социальной политике абсолютно понятны. Это прежде всего здоровье наших граждан, образование, культура, спорт, социальная защита»
22.04.2017 17:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Глава Администрации президента Беларуси Наталья Кочанова, которая во время республиканского субботника работает на стадионе «Динамо», рассказала, что спорт является важной частью социальной политики государства.
– Думаю, вчера каждый житель нашей страны, и те, кто внимательно слушал президента нашей страны, для себя услышали, что то единство нации, про которое говорилось в послании и те задачи задачи по социальной политике, о которых говорилось в послании, абсолютно понятны. Это прежде всего здоровье наших граждан, образование, культура, спорт, социальная защита. Все это волнует каждого человека, – сказала Кочанова в эфире телеканала ОНТ.
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Наталья Кочанова: «Задачи по социальной политике абсолютно понятны. Это прежде всего здоровье наших граждан, образование, культура, спорт, социальная защита»
Глава Администрации президента Беларуси Наталья Кочанова, которая во время республиканского субботника работает на стадионе «Динамо», рассказала, что спорт...
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