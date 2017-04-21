Глава Администрации президента Беларуси Наталья Кочанова, которая во время республиканского субботника работает на стадионе «Динамо», рассказала, что спорт является важной частью социальной политики государства.

– Думаю, вчера каждый житель нашей страны, и те, кто внимательно слушал президента нашей страны, для себя услышали, что то единство нации, про которое говорилось в послании и те задачи задачи по социальной политике, о которых говорилось в послании, абсолютно понятны. Это прежде всего здоровье наших граждан, образование, культура, спорт, социальная защита. Все это волнует каждого человека, – сказала Кочанова в эфире телеканала ОНТ.

Глава Администрации президента Кочанова во время республиканского субботника работает на стадионе «Динамо»

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