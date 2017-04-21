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Минское «Динамо» обогнало БАТЭ и единолично возглавило турнирную таблицу

22.04.2017 18:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В рамках 4-го тура чемпионата Беларуси минское «Динамо» обыграло «Неман».

Такимо образом, «бело-голубые» набрали 9 очков и обогнали лидировавшего БАТЭ.

Сегодня в единоличные лидеры может выйти также «Шахтер». Для этого солигорчанам нужно обыгрывать брестское «Динамо».

Tribuna.com провела текстовую трансляцию матча «Динамо-Минск» – «Неман».

Таблица чемпионата Беларуси

 
Теги: Минск
 
 
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В рамках 4-го тура чемпионата Беларуси минское «Динамо» обыграло «Неман».

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