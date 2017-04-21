|
Минское «Динамо» обогнало БАТЭ и единолично возглавило турнирную таблицу
22.04.2017 18:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
В рамках 4-го тура чемпионата Беларуси минское «Динамо» обыграло «Неман».
Такимо образом, «бело-голубые» набрали 9 очков и обогнали лидировавшего БАТЭ.
Сегодня в единоличные лидеры может выйти также «Шахтер». Для этого солигорчанам нужно обыгрывать брестское «Динамо».
Tribuna.com провела
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках 4-го тура чемпионата Беларуси минское «Динамо» обыграло «Неман».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии