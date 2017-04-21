﻿ Григорий Иванов: «У «Урала» есть команда, б***ь. Мужики, а не куча звезд, получающих непонятные деньги». 21.by
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Григорий Иванов: «У «Урала» есть команда, б***ь. Мужики, а не куча звезд, получающих непонятные деньги»

22.04.2017 17:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент «Урала» Григорий Иванов дал комментарии после матча с «Зенитом» (0:2), по ходу которого рефери Алексей Еськов удалил трех футболистов екатеринбургской команды.

– Я считаю, что нам не… Мы играли лучше, ребята – молодцы. Вот и все. Что я могу сказать? Судья испортил матч. Нагло. Все, больше ничего не могу сказать.

Ребята – молодцы. Ребята получат за матч премию. Потому что они бились, они играли, показали, что у нас есть команда, б***ь. Настоящие мужики, а не куча звезд, которые получают непонятно какие деньги, б***ь, выходят и ничего сделать не могут.

– Они получат премию, как за победу?

– Посмотрим. Скорее всего.

– Не было мысли после третьего удаления увести команду с поля?

– Да нет. Причем тут болельщики? Болельщики пришли посмотреть футбол. Ушли бы мы – кому бы от этого стало лучше? Играли, как играли. Что делать?

– Местные болельщики гнали вашу команду в атаку.

– Потому что болельщиков не обманешь. Болельщики все понимают. Понимаешь, в чем дело? Это кто-то думает, что у нас специалисты футбола, в футболе все понимают… Самый главный специалист – это болельщики.

Они все понимают. Я всегда говорю. Вот мне говорят: да пишут дилетанты… Нет! Вот сидели кузьмичи. Они все понимают, все видели. Вот и все, – сказал функционер.

На матче-открытии нового стадиона «Зенита» арбитр удалил трех игроков в составе соперника петербуржской команды. Больше новостей по теме можно найти по тегу «Урала» или «Зенита».

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