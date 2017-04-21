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Волчков о победе Саснович: все было на волоске

22.04.2017 18:52 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 апр — Sputnik. Благодаря воле к победе, которая становится трендом в белорусском теннисе, Александра Саснович смогла победить швейцарскую теннисистку Викторию Голубич и принести белорусской сборной первое очко в полуфинале Кубка Федераций, заявил после окончания игры капитан мужской сборной по теннису Владимир Волчков.

Волчков о победе Саснович: все было на волоске
© Sputnik / Виктор Толочко
Саснович выиграла у швейцарки Голубич в полуфинале Кубка Федерации

"Воля к победе становится главным трендом в белорусском теннисе, то есть это очередное подтверждение того, что и ребята и девчата за страну достают из себя не 100 процентов, а больше. Своим желанием победить, она смогла победить прежде всего себя, преодолеть волнение и вывести игру на тот рисунок игры, который благоприятствовал ее победе. И победила. Потому что действительно все было на волоске", — заявил Волчков в эфире телеканала "Беларусь 5".

Саснович вела в первом сете, в начале второго уступила сразу 4 гейма, потом сократила разрыв, но не смогла победить. Сет закончился со счетом 7:5 в пользу швейцарской теннисистки.

"У Виктории затягивающий теннис, очень вязкий, достаточно стабильный, заставляющий работать. Возможно, я немножко подсела и стала больше ошибаться. Не могла найти свою игру. Потом, слава богу, последний мяч я неплохо разыграла", — делилась впечатлениями после окончания игры в эфире "Беларусь 5" Александра Саснович.

В третьем решающем сете, где был "неплохо разыгран" последний мяч, борьба шла за каждое очко и гейм. Саснович выиграла сет (7:5) и партию и принесла первое очко команде.

Теннисистка поблагодарила болельщиков и команду. Призналась, что без их поддержки, не было бы победы.

В свою очередь Волчков отметил, что болельщики помимо победы смогли насладиться по-настоящему красивым и качественным теннисом.

"Все пришли сюда видеть победу. Но был и замечательный теннис. Практически 2 часа 40 минут напряженнейшей борьбы. Спортсменки много показали: были эйсы, были выходы к сетке, была затяжная игра с задней линии, были укороченные удары. То есть важно сейчас приучить людей и болельщиков тенниса к хорошему теннису. Сегодня это удалось", — заметил капитан команды.

Партия Саснович-Голубич стала первой в серии игр сборных Беларуси и Швейцарии за право продолжить борьбе в финале. Полуфинальный поединок Кубка Федерации Беларусь- Швейцария проходит 22 и 23 апреля на "Чижовка-Арене".

В субботу состоится еще одна одиночная игра. На корт выйдут белоруска Арина Соболенко (125 в рейтинге WTA) и лидер швейцарской сборной Тимеа Бачински (22).

 
Теги: Минск
 
 
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Теннисистка, которая принесла первую победу команде Беларуси в полуфинале Кубка Федераций против сборной Швейцарии, призналась, что не сразу смогла найти свою...

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