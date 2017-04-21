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Сергей Боровский: «Подрастет травка – тогда будем играть. Нужны условия, а полей по весне пока нет»

22.04.2017 18:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Боровский прокомментировал победу над гродненским «Неманом» (1:0) в рамках 4-го тура чемпионата Беларуси.

– Игра не получилась. Но по весне главное – это очки, в этом плане мы достигли максимума. Теперь нужно залечить болячки и решить, кем заменить дисквалифицированных. Будем работать дальше. Подрастет травка – тогда будем играть.

Пока я недоволен. На это есть объективные причины: Бегунов играл с листа после травмы, у Быкова и Нойока также были повреждения. Поэтому целостной тренировочной работы, чтобы что-то наигрывать, не получается. Чтобы шлифовать контроль мяча, быструю игру в касание, нужны условия, а полей по весне пока нет. Ждем, пока будут хорошие условия не только для игры, но и для тренировок. Когда тренировались на искусственных полях, контроль мяча был лучше. Сейчас, конечно, работать на синтетике уже нерационально», – сказал Сергей Боровский.

В футбольный фэнтези наконец-то можно играть каждый день и даже выигрывать реальные деньги. 

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Сергей Боровский: «Подрастет травка – тогда будем играть. Нужны условия, а полей по весне пока нет»

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Сергей Боровский прокомментировал победу над гродненским «Неманом» (1:0) в рамках 4-го тура чемпионата Беларуси.

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