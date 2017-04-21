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«Динамо-Минск» – «Неман». На «Тракторе» присутствовало лишь 700 зрителей

22.04.2017 18:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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На матче 4-го тура чемпионата Беларуси между минским «Динамо» и «Неманом» присутствовало 700 зрителей.

Таким образом, средняя посещаемость столичной команды на данный момент составляет лишь 900 человек. Отметим, что средняя посещаемость «Крумкачоў» равна 1800 зрителям, «Минска» – 975, «Ислочи» – 400.

Средняя посещаемость чемпионата по итогам трех туров составляет 2653 зрителей.

 
Теги: Минск
 
 
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На матче 4-го тура чемпионата Беларуси между минским «Динамо» и «Неманом» присутствовало 700 зрителей.

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