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«Шахтер» – «Динамо-Брест». Торрес и Фамейе остались в запасе
22.04.2017 18:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стали известны стартовые составы «Шахтера» и брестского «Динамо» на матч 4-го тура высшей лиги.
Запасные: Караджов, Селява, Януш, Сойри, Позняк, Златков, Хижниченко.
Динамо: Малерб – Гаврилович, Аврамия, Алисейко, Витус, Букаткин, Легчилин, Герман, Осучукву, Куйате, Бабаво.
Запасные: Хвин, Лебедев, Торрес, Фамейе, Афокава, Василюк, Мозолевский.
Матч «Шахтер» – «Динамо-Брест» начнется в 19:30 по белорусскому времени.
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Стали известны стартовые составы «Шахтера» и брестского «Динамо» на матч 4-го тура высшей лиги.
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