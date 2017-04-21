﻿ «Шахтер» – «Динамо-Брест». Торрес и Фамейе остались в запасе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Шахтер» – «Динамо-Брест». Торрес и Фамейе остались в запасе

22.04.2017 18:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Стали известны стартовые составы «Шахтера» и брестского «Динамо» на матч 4-го тура высшей лиги.

Шахтер: Бушма – Матвейчик, Янушкевич, Бурко, Олехнович, Алексиевич, Багарич, Црепуля, Лаптев, Рыбак, Ковалев.

Запасные: Караджов, Селява, Януш, Сойри, Позняк, Златков, Хижниченко.

Динамо: Малерб – Гаврилович, Аврамия, Алисейко, Витус, Букаткин, Легчилин, Герман, Осучукву, Куйате, Бабаво.

Запасные: Хвин, Лебедев, Торрес, Фамейе, Афокава, Василюк, Мозолевский.

Матч «Шахтер» – «Динамо-Брест» начнется в 19:30 по белорусскому времени.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стали известны стартовые составы «Шахтера» и брестского «Динамо» на матч 4-го тура высшей лиги.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Сергей Боровский: «Подрастет травка – тогда будем играть. Нужны условия, а полей по весне пока нет»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика