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Арина Соболенко: «Надо еще много работать, чтобы обыгрывать таких игроков, как Бачински»

22.04.2017 20:25 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белоруска Арина Соболенко прокомментировала поражение от Тимеи Бачински в поединке в рамках полуфинала Мировой группы Кубка федерации.

– Конечно, хотелось одержать победу и получить большее удовольствие игры. Ну что же, приобрела очередной ценный опыт. Еще год назад у меня были большие проблемы в плане психологии. Сейчас лучше держу себя в руках, учусь правильно реагировать на обстоятельства. Стала однозначно сильнее, чем год назад.

- В прошлом матче Кубка федерации ты выиграла у Бертенс, которая превосходила тебя в рейтинге. Не стала ли та победа причиной лишней уверенности сегодня, негативно сказавшейся на настрое?

– Разумеется, после того выигрыша была более уверена в себе. Хотя вряд ли именно это помешало. Пожалуй, сказались иные факторы. Их нужно выяснить и над ними работать, – сказала Соболенко на пресс-конференции.

«Мне не хватает пока опыта, чтобы доводить матчи до конца и не отдавать преимущество. Надо еще много работать, чтобы обыгрывать таких игроков, как Бачински», – как передает Tribuna.com, сказала Соболенко в эфире «Беларусь-5».

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Белоруска Арина Соболенко прокомментировала поражение от Тимеи Бачински в поединке в рамках полуфинала Мировой группы Кубка федерации.

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