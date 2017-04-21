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Дэйв Льюис: «Костицыны не играли, потому что мне не совсем понравилась их игра в пятницу. Ожидал от братьев большего»
22.04.2017 20:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис после поражения от команды Швеции (1:5) попытался отыскать в действиях белорусов положительные моменты.
– Шведы, как и вчера, предстали прекрасной командой: мощной, силовой, скоростной. Но и при этом мы имели немало моментов, чтобы отличиться. Увы, большей частью нереализованных.
- Матчи дали какие ответы или задали новые вопросы?
– Все-таки скорее дали ответы. Показали, как мы можем играть по периодам. И доказали, что можем играть в третьем сильнее, чем в первом.
- Чем было вызвано
– Мне не совсем понравилась их игра в пятницу — ожидал от братьев большего. Они лидеры, они нужны команде. Но должны давать ей много больше. По этой же причине вне состава остался сегодня и Граборенко.
- Лаланд остался бы в воротах вне зависимости от хода пятничной игры?
– Да, план был таким. Не думаю, что он справился откровенно плохо, за исключением пары моментов. Один из которых, понятно, касается пятого гола. И в еще одном ему стоило выручать команду.
- Будут ли изменения в составе?
– Минимум одно — в Беларусь приехал Евенко. В планах его участие в завершающих матчах «Евровызова» во Франции. На этом в плане изменений пока все.
- 2-9 — главный негатив матчей против Швеции. Есть ли место позитиву?
– Безусловно, и частично я уже его отметил. Наконец-то стало что-то вырисовываться в большинстве. В субботу мы показали более агрессивный и энергичный хоккей, нежели днем ранее, – сказал Льюис.
Напомним, сборная Беларуси уступила Швеции в обоих матчах Евровызова с общим счетом 2:9.
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Дэйв Льюис: «Костицыны не играли, потому что мне не совсем понравилась их игра в пятницу. Ожидал от братьев большего»
Главный тренер сборной Беларуси Дэйв Льюис после поражения от команды Швеции (1:5) попытался отыскать в действиях белорусов положительные моменты.
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