Нападающий сборной Беларуси Михаил Стефанович прокомментировал поражение от шведов (1:5) в матче Евровызова.

– Шведы мастеровитее: лучше держат шайбу, играют в пас... А мы так... За ними бегали. Явно не свой хоккей показали.

- Какой главный вывод по итогам этих спаррингов?

– Надо быть лучше готовым. И реализовывать свои шансы — тогда, может, полегче придется. Когда такой соперник забрасывает первым, догонять трудно. Тем более мы забрасываем не больше одной шайбы.

- Встреча со шведами наверняка очень полезна перед чемпионатом мира?

– На «мире» легких соперников нет. Те же немцы, латвийцы — с ними всегда напряженные матчи. Ну а здесь да — сразу чувствуется, что уровень выше.

- Такие поражения не бьют по психологии?

– Сейчас поговорим с тренерами. Может, день погрустим. Ну а на следующей неделе уже надо готовиться к отъезду во Францию. Должны народ отцепить. Переживаем. Надо работать, – сказал Стефанович.