﻿ «Шахтер» единолично возглавил турнирную таблицу по итогам 4-х туров. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Шахтер» единолично возглавил турнирную таблицу по итогам 4-х туров

22.04.2017 21:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

В матче 4-го тура чемпионата Беларуси «Шахтер» обыграл брестское «Динамо» (3:0).

Таким образом, «горняки» возглавили турнирную таблицу.

Отметим, «Шахтер» гарантировал себе единоличное первое место по итогам 4-х туров.

Таблица чемпионата Беларуси

В футбольный фэнтези наконец-то можно играть каждый день и даже выигрывать реальные деньги. 

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ!

«Шахтер» единолично возглавил турнирную таблицу по итогам 4-х туров

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В матче 4-го тура чемпионата Беларуси «Шахтер» обыграл брестское «Динамо» (3:0).

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Олег Кубарев: «Сегодня я больше доволен результатом, чем игрой. В последние двадцать минут мы в большинстве оборонялись»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика