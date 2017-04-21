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«Шахтер» единолично возглавил турнирную таблицу по итогам 4-х туров
22.04.2017 21:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче 4-го тура чемпионата Беларуси «Шахтер» обыграл брестское «Динамо» (3:0).
Таким образом, «горняки» возглавили турнирную таблицу.
Отметим, «Шахтер» гарантировал себе единоличное первое место по итогам 4-х туров.
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В матче 4-го тура чемпионата Беларуси «Шахтер» обыграл брестское «Динамо» (3:0).
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