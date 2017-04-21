На матче 4-го тура чемпионата Беларуси «Крумкачы» – БАТЭ был установлен рекорд уровня шума на спортивном матче в Беларуси.

Соответствующий прибор зафиксировал на трибунах стадиона «Минска» уровень шума в 117 децибелов после гола Александра Батищева, открывшего счет в поединке.

Уровень шума в 117 децибелов превышает звук отбойного молотка, громкого рок-концерта и сталелитейного завода. Для сравнений, взлет истребителя с авианосца провоцирует шум на уровне 130 – 150 децибел.

Мировой рекорд по шумовой поддержке на спортивных соревнованиях принадлежит болельщикам клуба по американскому футболу «Канзас-Сити Чифс» и равен 142,2 децибелам.

Отметим, что в Беларуси замеры уровня шума на стадионах ранее не проводились.



