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«Крумкачы» – БАТЭ. Уровень шума составил 117 децибел, установлен рекорд Беларуси
22.04.2017 22:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
На матче 4-го тура чемпионата Беларуси «Крумкачы» – БАТЭ был установлен рекорд уровня шума на спортивном матче в Беларуси.
Соответствующий прибор зафиксировал на трибунах стадиона «Минска» уровень шума в 117 децибелов после гола Александра Батищева, открывшего счет в поединке.
Уровень шума в 117 децибелов превышает звук отбойного молотка, громкого рок-концерта и сталелитейного завода. Для сравнений, взлет истребителя с авианосца провоцирует шум на уровне 130 – 150 децибел.
Мировой рекорд по шумовой поддержке на спортивных соревнованиях принадлежит болельщикам клуба по американскому футболу «Канзас-Сити Чифс» и равен 142,2 децибелам.
Отметим, что в Беларуси замеры уровня шума на стадионах ранее не проводились.
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На матче 4-го тура чемпионата Беларуси «Крумкачы» – БАТЭ был установлен рекорд уровня шума на спортивном матче в Беларуси.
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