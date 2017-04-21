﻿ «Крумкачы» – БАТЭ. Уровень шума составил 117 децибел, установлен рекорд Беларуси. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Крумкачы» – БАТЭ. Уровень шума составил 117 децибел, установлен рекорд Беларуси

22.04.2017 22:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

На матче 4-го тура чемпионата Беларуси «Крумкачы» – БАТЭ был установлен рекорд уровня шума на спортивном матче в Беларуси.

Соответствующий прибор зафиксировал на трибунах стадиона «Минска» уровень шума в 117 децибелов после гола Александра Батищева, открывшего счет в поединке.

Уровень шума в 117 децибелов превышает звук отбойного молотка, громкого рок-концерта и сталелитейного завода. Для сравнений, взлет истребителя с авианосца провоцирует шум на уровне 130 – 150 децибел.

Мировой рекорд по шумовой поддержке на спортивных соревнованиях принадлежит болельщикам клуба по американскому футболу «Канзас-Сити Чифс» и равен 142,2 децибелам.

Отметим, что в Беларуси замеры уровня шума на стадионах ранее не проводились.

«Крумкачы» – БАТЭ. Уровень шума составил 117 децибел, установлен рекорд Беларуси

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На матче 4-го тура чемпионата Беларуси «Крумкачы» – БАТЭ был установлен рекорд уровня шума на спортивном матче в Беларуси.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Шахтер» единолично возглавил турнирную таблицу по итогам 4-х туров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика