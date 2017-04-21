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«Шахтер» – «Динамо-Брест». Матч в Солигорске собрал всего 1850 человек

22.04.2017 22:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 4-м туре высшей лиги «Шахтер» обыграл брестское «Динамо» (3:0).

Матч в Солигорске собрал 1850 человек. Средняя посещаемость команды составляет 1975 зрителей. По этому показателю солигорский клуб занимает седьмое место.

Напомним, в межсезонье «Шахтер» усилился рядом легионеров, тренерский штаб возглавил Олег Кубарев.

По итогам 4-х туров «Шахтер» единолично возглавляет турнирную таблицу высшей лиги.

 
 
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В 4-м туре высшей лиги «Шахтер» обыграл брестское «Динамо» (3:0).

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