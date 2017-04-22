|
Антонио Конте: «Горжусь выходом в финал Кубка Англии»
22.04.2017 23:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Челси» Антонио Конте подвел итоги матча Кубка Англии против «Тоттенхэма» (4:2).
«Горжусь выходом в финал Кубка Англии. Это мой первый сезон в Англии, мы ведем сложную борьбу в чемпионате, а теперь будем бороться за Кубок Англии.
Рад за игроков и наших болельщиков. Сегодня мы играли отлично с самого начала и до конца матча. Нужно продолжать в том же духе, скоро нас ждет сложный матч в чемпионате. Надеюсь, на поддержку болельщиков.
По ходу сезона тренеру приходится принимать непростые решения. Если при этом ты выигрываешь, то все в порядке, если нет, то вся ответственность лежит на тебе. Думаю, что план на сегодняшнюю игру сработал», – сказал Конте.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Челси» Антонио Конте подвел итоги матча Кубка Англии против «Тоттенхэма» (4:2).
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии