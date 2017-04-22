Главный тренер «Челси» Антонио Конте подвел итоги матча Кубка Англии против «Тоттенхэма» (4:2).

«Горжусь выходом в финал Кубка Англии. Это мой первый сезон в Англии, мы ведем сложную борьбу в чемпионате, а теперь будем бороться за Кубок Англии.

Рад за игроков и наших болельщиков. Сегодня мы играли отлично с самого начала и до конца матча. Нужно продолжать в том же духе, скоро нас ждет сложный матч в чемпионате. Надеюсь, на поддержку болельщиков.

По ходу сезона тренеру приходится принимать непростые решения. Если при этом ты выигрываешь, то все в порядке, если нет, то вся ответственность лежит на тебе. Думаю, что план на сегодняшнюю игру сработал», – сказал Конте.