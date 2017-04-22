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Владимир Журавель: «Фамейе и Торрес? Видно, что без них это две разные команды»
22.04.2017 22:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель поделился впечатлениями после крупного поражения от солигорского «Шахтера» (0:3) в матче 4-го тура чемпионата страны.
– Все по делу. В принципе Лаптев сделал всю игру. Предпосылки победы исходили от него. Нам надо думать как восстановиться и готовиться к игре на Кубок, которая нам очень важна.
- Фамейе и Торрес не попали в стартовый состав. Это было сделано с учетом того что впереди кубковая игра с БАТЭ?
– Вы сами ответили на свой вопрос.
- Насколько не хватало этих ребят сегодня?
– Видно, что без них это две разные команды, – сказал Журавель.
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Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель поделился впечатлениями после крупного поражения от солигорского «Шахтера» (0:3) в матче 4-го тура чемпионата...
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