Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель поделился впечатлениями после крупного поражения от солигорского «Шахтера» (0:3) в матче 4-го тура чемпионата страны.

– Все по делу. В принципе Лаптев сделал всю игру. Предпосылки победы исходили от него. Нам надо думать как восстановиться и готовиться к игре на Кубок, которая нам очень важна.

- Фамейе и Торрес не попали в стартовый состав. Это было сделано с учетом того что впереди кубковая игра с БАТЭ?

– Вы сами ответили на свой вопрос.

- Насколько не хватало этих ребят сегодня?

– Видно, что без них это две разные команды, – сказал Журавель.

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