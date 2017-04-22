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Владимир Журавель: «Фамейе и Торрес? Видно, что без них это две разные команды»

22.04.2017 22:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель поделился впечатлениями после крупного поражения от солигорского «Шахтера» (0:3) в матче 4-го тура чемпионата страны.

– Все по делу. В принципе Лаптев сделал всю игру. Предпосылки победы исходили от него. Нам надо думать как восстановиться и готовиться к игре на Кубок, которая нам очень важна.

- Фамейе и Торрес не попали в стартовый состав. Это было сделано с учетом того что впереди кубковая игра с БАТЭ?

– Вы сами ответили на свой вопрос.

- Насколько не хватало этих ребят сегодня?

– Видно, что без них это две разные команды, – сказал Журавель.

В футбольный фэнтези наконец-то можно играть каждый день и даже выигрывать реальные деньги. 

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Владимир Журавель: «Фамейе и Торрес? Видно, что без них это две разные команды»

 
 
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Главный тренер брестского «Динамо» Владимир Журавель поделился впечатлениями после крупного поражения от солигорского «Шахтера» (0:3) в матче 4-го тура чемпионата...

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