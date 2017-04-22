|
Лука Модрич: «Баварии» дали пенальти, которого не было, автогол Рамоса был забит после офсайда, а Видаля надо было удалять намного раньше»
22.04.2017 22:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник «Реала» Лука Модрич заявил о том, что пресса часто закрывает глаза на решения судей, направленные против мадридского клуба.
«Обидно, что возникли какие-то вопросы после нашей победы над «Баварией» в Лиге чемпионов. Считаю, что мы полностью заслужили выход в полуфинал Лиги чемпионов и были лучшей командой по итогу этих двух игр.
Почему-то все решения, принятые в пользу «Реала» сразу подверглись критике и попали на первые полосы газет, но мы не видим ничего подобного, когда судьи ошибаются в пользу наших соперников.
«Баварии» дали пенальти, которого не было, автогол Рамоса был забит после офсайда. А Видаля надо было удалять намного раньше.
Я был против использования видеоповторов в футболе после клубного чемпионата мира, потому что судьи использовали их впервые, это было непривычно. Но после товарищеского мачта между сборными Франции и Германии я изменил свое мнение. Думаю, что это хорошая технология для футбола», – сказал Модрич.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лука Модрич: «Баварии» дали пенальти, которого не было, автогол Рамоса был забит после офсайда, а Видаля надо было удалять намного раньше»
Полузащитник «Реала» Лука Модрич заявил о том, что пресса часто закрывает глаза на решения судей, направленные против мадридского клуба.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии