﻿ Лука Модрич: «Баварии» дали пенальти, которого не было, автогол Рамоса был забит после офсайда, а Видаля надо было удалять намного раньше». 21.by
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Лука Модрич: «Баварии» дали пенальти, которого не было, автогол Рамоса был забит после офсайда, а Видаля надо было удалять намного раньше»

22.04.2017 22:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник «Реала» Лука Модрич заявил о том, что пресса часто закрывает глаза на решения судей, направленные против мадридского клуба.

«Обидно, что возникли какие-то вопросы после нашей победы над «Баварией» в Лиге чемпионов. Считаю, что мы полностью заслужили выход в полуфинал Лиги чемпионов и были лучшей командой по итогу этих двух игр.

Почему-то все решения, принятые в пользу «Реала» сразу подверглись критике и попали на первые полосы газет, но мы не видим ничего подобного, когда судьи ошибаются в пользу наших соперников.

«Баварии» дали пенальти, которого не было, автогол Рамоса был забит после офсайда. А Видаля надо было удалять намного раньше.

Я был против использования видеоповторов в футболе после клубного чемпионата мира, потому что судьи использовали их впервые, это было непривычно. Но после товарищеского мачта между сборными Франции и Германии я изменил свое мнение. Думаю, что это хорошая технология для футбола», – сказал Модрич.

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Полузащитник «Реала» Лука Модрич заявил о том, что пресса часто закрывает глаза на решения судей, направленные против мадридского клуба.

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