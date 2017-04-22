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Второй матч полуфинала Кубка федерации белорусская сборная проиграла

22.04.2017 20:03 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 апр — Sputnik. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (125-е место в рейтинге WTA) уступила лидеру швейцарской сборной Тимеа Бачински (22) в полуфинале Кубка Федерации.

Второй матч полуфинала Кубка федерации белорусская сборная проиграла
© Sputnik / Виктор Толочко
Саснович выиграла у швейцарки Голубич в полуфинале Кубка Федерации

Бачински хватило двух сетов, чтобы принести своей команде очко и сравнять общий счет. Ранее белоруска Александра Саснович обыграла в трех сетах Викторию Голубич.

В игре Соболенко-Бачински белоруска выигрывала первые геймы, на затем теряла преимущество. Первый сет закончился со счетом 4:6, второй 5:7 в пользу швейцарской теннисистки.

Второй матч полуфинала Кубка федерации белорусская сборная проиграла
© Sputnik / Виктор Толочко
Швейцарская теннисистка Тимеа Бачински

Полуфинальный поединок Кубка Федерации сборных команд Беларуси и Швейцарии проходит 22 и 23 апреля на "Чижовка-Арене".

В воскресенье на "Чижовка-Арене" пройдут еще три матча: Саснович сыграет против Бачински, Соболенко против Голубич, а также парная встреча Ольга Говорцова / Вера Лапко — Мартина Хингис / Белинда Бенчич.

 
Теги: Минск
 
 
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Арина Соболенко уступила лидеру швейцарской сборной Тимеа Бачински в двух сетах; общий счет в противостоянии сборных Беларуси и Швейцарии стал 1:1.

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