МИНСК, 22 апр — Sputnik. Белорусская теннисистка Арина Соболенко (125-е место в рейтинге WTA) уступила лидеру швейцарской сборной Тимеа Бачински (22) в полуфинале Кубка Федерации.



© Sputnik / Виктор Толочко Саснович выиграла у швейцарки Голубич в полуфинале Кубка Федерации

Бачински хватило двух сетов, чтобы принести своей команде очко и сравнять общий счет. Ранее белоруска Александра Саснович обыграла в трех сетах Викторию Голубич.

В игре Соболенко-Бачински белоруска выигрывала первые геймы, на затем теряла преимущество. Первый сет закончился со счетом 4:6, второй 5:7 в пользу швейцарской теннисистки.



© Sputnik / Виктор Толочко Швейцарская теннисистка Тимеа Бачински

Полуфинальный поединок Кубка Федерации сборных команд Беларуси и Швейцарии проходит 22 и 23 апреля на "Чижовка-Арене".

В воскресенье на "Чижовка-Арене" пройдут еще три матча: Саснович сыграет против Бачински, Соболенко против Голубич, а также парная встреча Ольга Говорцова / Вера Лапко — Мартина Хингис / Белинда Бенчич.