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НХЛ. Кубок Стэнли. 1-й раунд. «Рейнджерс» против «Монреаля», «Сан-Хосе» – «Эдмонтон», «Миннесота» уступила «Сент-Луису»
23.04.2017 02:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
НХЛ
Кубок Стэнли
Первый раунд
Счет в серии: 1-4
Счет в серии: 3-2
Счет в серии: 2-3
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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НХЛ. Кубок Стэнли. 1-й раунд. «Рейнджерс» против «Монреаля», «Сан-Хосе» – «Эдмонтон», «Миннесота» уступила «Сент-Луису»
НХЛ Кубок Стэнли Первый раунд Счет в серии: 1-4 Счет в серии: 3-2 Счет в серии: 2-3 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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