﻿ НХЛ. Кубок Стэнли. 1-й раунд. «Рейнджерс» против «Монреаля», «Сан-Хосе» – «Эдмонтон», «Миннесота» уступила «Сент-Луису». 21.by
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НХЛ. Кубок Стэнли. 1-й раунд. «Рейнджерс» против «Монреаля», «Сан-Хосе» – «Эдмонтон», «Миннесота» уступила «Сент-Луису»

23.04.2017 02:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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НХЛ

Кубок Стэнли

Первый раунд

Миннесота – Сент-Луис 3:4 (1:2, 0:0, 2:1, 0:1)
Дата проведения
22 апреля, 22.00, «Xcel Energy Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 7 Тарасенко (Шварц)
0:2 – 10 Стеен (Парайко)
1:2 – 18 Сутер (Сперджен)
1:3 – 47 Штястны (Лехтеря, Шварц)
2:3 – 50 Койву (Нидеррайтер, Гранлунд)
3:3 – 54 Цукер (Брудин, Хаула)
3:4 – 69 Пяярви-Свенссон (Лехтеря, Соботка)
Вратари: Дубник 23/27  Аллен 34/37.

Счет в серии: 1-4

 

Рейнджерс – Монреаль 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
Дата проведения
23 апреля, 03.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео
0:1 – 6 Емелин (Лехконен, Радулов)
1:1 – 22 Зукарелло-Асен (Макдона, Зибанежад)
2:1 – 33 Зукарелло-Асен ( Миллер, Хэйс)
3:1 – 59 Степан (Джирарди)

Счет в серии: 3-2

 

Сан-Хосе – Эдмонтон 0:0 (1 период)
Дата проведения
23 апреля, 05.30, «SAP Center at San Jose»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 2-3

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Календарь Кубка Стэнли

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НХЛ Кубок Стэнли Первый раунд Счет в серии: 1-4 Счет в серии: 3-2 Счет в серии: 2-3 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

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