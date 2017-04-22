Тимофей Калачев отметился голевой передачей в субботнем матче чемпионата России против «Спартака» (3:0).

Таким образом, на его счету уже 8 голевых передач в сезоне 2016/17.

По этому показателю Калачев занимает второе место в РФПЛ. Больше передач – лишь у Куинси Промеса из «Спартака» – девять.

Лучшие ассистенты чемпионата России

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