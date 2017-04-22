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Кубок Стэнли. «Эдмонтон», «Рейнджерс» и «Сент-Луис» вышли во 2-й раунд

23.04.2017 08:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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По итогам сегодняшних матчей Кубка Стэнли определилсь еще 3 участника второго раунда. 

В Восточной конференции «Рейнджерс» победили «Монреаль» (3:1) и завершили серию в свою пользу – 4-2. 

В Западной конференции «Сент-Луис» в овертайме одолел «Миннесоту» (4:3 ОТ) и поставил точку в серии – 4-1.

«Эдмонтон» оказался сильнее «Сан-Хосе» (3:1) и выиграл серию со счетом 4-2. 

 
 
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По итогам сегодняшних матчей Кубка Стэнли определилсь еще 3 участника второго раунда.

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НХЛ. Кубок Стэнли. 1-й раунд. «Рейнджерс» против «Монреаля», «Сан-Хосе» – «Эдмонтон», «Миннесота» уступила «Сент-Луису»
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