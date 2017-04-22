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OHL. Плей-офф. 1/2 финала. Гол Сушко помог «Оуэн-Саунду» сравнять счет в серии с «Эри»
23.04.2017 08:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
В рамках плей-офф OHL (1/2 финала, серия до четырех побед) «Оуэн-Саунд» во втором матче одолел на выезде «Эри» со счетом 4:3 (ОТ).
OHL
Плей-офф
1/2 финала
Эри – Оуэн-Саунд 3:4 (2:1, 1:1, 0:1, 0:1)
Счет в серии: 1-1
Максим Сушко (Оуэн-Саунд): 1 (1+0) очко, 1 бросок, «+1» по системе +/-, 2 минуты штрафа.
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В рамках плей-офф OHL (1/2 финала, серия до четырех побед) «Оуэн-Саунд» во втором матче одолел на выезде «Эри» со счетом 4:3 (ОТ).
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