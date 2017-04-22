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Никита Капленко: «Тяжело играть в такой обстановке. В прошлом году собирался полный фан-сектор, а сейчас…»

23.04.2017 09:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник минского «Динамо» Никита Капленко признался, что тяжело играть при малом количестве болельщиков на трибунах.

– Тяжело играть в такой обстановке. В прошлом году собирался полный фан-сектор. На некоторые матчи под 1000 человек приходило. А сейчас… Контраст серьезный. Но все знают ситуацию с фанатами. Ничего не сделаешь.

– Вы о какой ситуации?

– Насколько знаю, основные силы бойктотируют. Да и с милицией проблемы. Но я не особо вникаю в эти дела. Уверен, если нам понадобится поддержка, придут. Посещаемость будет зависеть от игры. Будем побеждать – будут люди на трибунах, – сказал Капленко.

Отметим, что матч «Динамо» Минск – «Неман» посетили 700 болельщиков.

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Теги: Минск
 
 
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Полузащитник минского «Динамо» Никита Капленко признался, что тяжело играть при малом количестве болельщиков на трибунах.

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