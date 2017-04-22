﻿ Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат. «Цмокi» в гостях у «Локомотива-Кубани» и другие матчи. 21.by
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Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат. «Цмокi» в гостях у «Локомотива-Кубани» и другие матчи

23.04.2017 10:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Локомотив-Кубань – Цмоки-Минск
Дата проведения
23 апреля, 16.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча
Енисей – БК Химки
Дата проведения
23 апреля, 12.10, «Арена-Север»
Онлайн матча
Автодор – ВЭФ
Дата проведения
23 апреля, 16.00, «ДС Кристалл»
Онлайн матча
Калев – Зенит
Дата проведения
23 апреля, 17.00, «Саку Суурхалль»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 22-2, Зенит – 20-3, Локомотив-Кубань – 18-5, Химки – 18-5, УНИКС – 15-9, Енисей – 13-10, ВЭФ – 11-12, Астана – 9-15, Нижний Новгород – 8-16, Автодор – 7-16, Цмокi-Мiнск – 5-18, Калев – 5-18, Парма – 1-23.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд: ЦСКА – 22-2, Зенит – 20-3, Локомотив-Кубань – 18-5, Химки – 18-5, УНИКС – 15-9, Енисей – 13-10, ВЭФ – 11-12, Астана – 9-15,...

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