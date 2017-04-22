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Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат. «Цмокi» в гостях у «Локомотива-Кубани» и другие матчи
23.04.2017 10:04 — Новости Спорта | Tribuna.com
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Положение команд: ЦСКА – 22-2, Зенит – 20-3, Локомотив-Кубань – 18-5, Химки – 18-5, УНИКС – 15-9, Енисей – 13-10, ВЭФ – 11-12, Астана – 9-15, Нижний Новгород – 8-16, Автодор – 7-16, Цмокi-Мiнск – 5-18, Калев – 5-18, Парма – 1-23.
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Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат Положение команд: ЦСКА – 22-2, Зенит – 20-3, Локомотив-Кубань – 18-5, Химки – 18-5, УНИКС – 15-9, Енисей – 13-10, ВЭФ – 11-12, Астана – 9-15,...
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