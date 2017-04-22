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Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Реала»
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В 33-м туре испанской примеры «Севилья» сыграет с «Гранадой», «Атлетико» – с «Эспаньолом», а «Реал» сразится с «Барселоной».
Чемпионат Испании
33-й тур
- Дата проведения
-
21 апреля, 22.00, «Рамон Санчес Писхуан»
- Голы:
-
1:0 –
4 Гансо,
2:0 –
46 Гансо.
Севилья –
Рико, Мариано, Пареха (Меркадо, 83), Лангле, Эскудеро, Нзонзи, Иборра, Сарабия, Гансо (Васкес, 81), Корреа, Йоветич (Бен-Йеддер, 81).
Гранада –
Очоа, Рубен Везу, Ломбан, Сонье (Хонгла, 4), Сильва (Куэнка, 22), Крхин, Агбо, Карсела-Гонсалес, Перейра, Литри (Серджи Сампер, 72), Понсе.
- Предупреждения:
-
Перейра
(32), Корреа
(64), Серджи Сампер
(84).
- Дата проведения
-
22 апреля, 14.00, «Ла Росаледа»
- Голы:
-
1:0 –
36 Ресио,
2:0 –
40 Сандро Рамирес.
Малага –
Камени, Росалес, Эрнандес, Льоренте, Рикка, Ресио, Камачо, Онтиверос (Кеко, 72), Форнальс, Хони Родригес (Хуан Карлос, 59), Сандро Рамирес (Шарлес, 87).
Валенсия –
Диего Алвес, Жоау Канселу, Гарай (Орельяна, 45), Мангаля, Тони Лато, Медран (Дзадза, 76), Перес, Мунир (Нани, 72), Парехо, Солер, Санти Мина.
- Предупреждения:
-
Ресио
(13), Мангаля
(39), Льоренте
(45), Парехо
(62), Хуан Карлос
(70), Перес
(70).
- Дата проведения
-
22 апреля, 17.15, «Эстадио де ла Серамика»
- Голы:
-
1:0 –
68 Бакамбу,
1:1 –
90 Герреро,
2:1 –
90 Бакамбу.
Вильярреал –
Фернандес, Марио Гаспар, Мусаккьо, Альваро Гонсалес, Коста, Сансоне (Кастильехо, 61), Тригерос, Сориано, Сориано (Дос Сантос, 76), Сольдадо (Адриан, 87), Бакамбу.
Леганес –
Яго Эррерин, Диас, Бустинса, Инсуа, Сиовас, Марин, Лопес (Саму, 81), Моран, Пирес (Буэно, 70), Лусиано (Тимор, 66), Герреро.
- Предупреждения:
-
Мусаккьо
(65), Бустинса
(73), Моран
(84), Сиовас
(90).
- Дата проведения
-
22 апреля, 19.30, «Эль-Садар»
- Голы:
-
1:0 –
19, автогол Хорхе Мере,
2:0 –
72 Кодро,
2:1 –
79 Канелья,
2:2 –
81 Кастро.
Осасуна –
Сиригу, Буньюэль, Санхурхо, Вуядинович (Мондрагон, 9), Фуэнтес, Клерк, Тьенса (Мерида, 56), Торрес (де ла Куэвас, 75), Чаушич, Кодро, Леон.
Спортинг Хихон –
Куэльяр, Дуглас Перейра, Бабен, Хорхе Мере, Канелья, Альварес (Кастро, 70), Микель Весга, Гомес, Кармона (Родригес, 63), Чоп, Бурги (Афиф, 89).
- Предупреждения:
-
Гомес
(36), Альварес
(45), Тьенса
(49), Хорхе Мере
(62), Бурги
(71), Кодро
(73), Фуэнтес
(90).
- Дата проведения
-
22 апреля, 21.45, «Корнелья Эль Прат»
- Гол:
-
0:1 –
73 Гризманн.
Эспаньол –
Лопес, Лопес (Марк Наварро, 82), Лопес Сильва, Рейес, Кариколь, Хурадо (Рейес, 82), Санчес, Хави Фуэго, Пьятти, Кайседо (Баптистао, 62), Морено.
Атлетико –
Облак, Хименес, Савич, Годин, Филипе Луис, Коке, Габи, Сауль, Феррейра Карраско (Гамейро, 65), Торрес (Парти, 46), Гризманн.
- Предупреждения:
-
Годин
(27), Кайседо
(30), Сауль
(57), Пьятти
(63), Санчес
(90).
- Дата проведения
-
23 апреля, 13.00, «Аноэта»
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В 33-м туре испанской примеры «Севилья» сыграет с «Гранадой», «Атлетико» – с «Эспаньолом», а «Реал» сразится с «Барселоной».
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