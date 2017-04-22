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Брестское «Динамо» впервые с 2013 года стартовало без побед в первых 4-х турах чемпионата Беларуси
23.04.2017 10:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
В матче 4-го тура чемпионата Беларуси брестское «Динамо» проиграло «Шахтеру» (0:3).
Впервые с 2013 года брестчане стартовали без побед в первых 4-х турах в чемпионате Беларуси. Напомним, в первых трех турах «Динамо» сыграло вничью.
Отметим, что всего в нынешнем сезоне «Динамо» Брест провело 7 матчей, одержало 1 победу, 1 раз проиграло, 5 раз сыграло вничью.
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В матче 4-го тура чемпионата Беларуси брестское «Динамо» проиграло «Шахтеру» (0:3).
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