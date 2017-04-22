В матче 4-го тура чемпионата Беларуси брестское «Динамо» проиграло «Шахтеру» (0:3).

Впервые с 2013 года брестчане стартовали без побед в первых 4-х турах в чемпионате Беларуси. Напомним, в первых трех турах «Динамо» сыграло вничью.

Отметим, что всего в нынешнем сезоне «Динамо» Брест провело 7 матчей, одержало 1 победу, 1 раз проиграло, 5 раз сыграло вничью.

Таблица чемпионата Беларуси

Календарь брестского «Динамо»