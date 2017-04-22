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Александр Лукашенко – Елене Скрипель: «Я очень надеюсь, когда мы будем ленточку на открытии Дворца гимнастики перерезать, я тебе лишних вопросов не задам»
23.04.2017 11:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент Беларуси Александр Лукашенко и председатель белорусской ассоциации гимнастики Елена Скрипель обсудили ход строительства Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике.
Лукашенко: Я очень надеюсь, когда мы будем ленточку перерезать, я тебе лишних вопросов не задам.
Скрипель: Знаете, Александр Григорьевич, мы, когда проектировали, мы сели, позвали всех…
Лукашенко: Ты не говори, как сели. Что в результате?
Скрипель: В результате…
Лукашенко: Оптимальный вариант, да?
Скрипель: Самый оптимальный. Никто институту проектному или нам с вами не предъявит претензий, что тут что-то не достроили. Все подписали…
Лукашенко: Никаких излишеств. А то у нас каждому тренеру, каждому начальнику – по кабинету. А то и по два! С приемными и пятью секретарями. Здесь должны устанавливаться рекорды.
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Александр Лукашенко – Елене Скрипель: «Я очень надеюсь, когда мы будем ленточку на открытии Дворца гимнастики перерезать, я тебе лишних вопросов не задам»
Президент Беларуси Александр Лукашенко и председатель белорусской ассоциации гимнастики Елена Скрипель обсудили ход строительства Центра олимпийской...
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