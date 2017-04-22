Президент Беларуси Александр Лукашенко и председатель белорусской ассоциации гимнастики Елена Скрипель обсудили ход строительства Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике.

Лукашенко: Я очень надеюсь, когда мы будем ленточку перерезать, я тебе лишних вопросов не задам.

Скрипель: Знаете, Александр Григорьевич, мы, когда проектировали, мы сели, позвали всех…

Лукашенко: Ты не говори, как сели. Что в результате?

Скрипель: В результате…

Лукашенко: Оптимальный вариант, да?

Скрипель: Самый оптимальный. Никто институту проектному или нам с вами не предъявит претензий, что тут что-то не достроили. Все подписали…

Лукашенко: Никаких излишеств. А то у нас каждому тренеру, каждому начальнику – по кабинету. А то и по два! С приемными и пятью секретарями. Здесь должны устанавливаться рекорды.

Лукашенко поставил задачу завершить строительство Дворца гимнастике к 8 марта 2018 года