﻿ Александр Лукашенко – Елене Скрипель: «Я очень надеюсь, когда мы будем ленточку на открытии Дворца гимнастики перерезать, я тебе лишних вопросов не задам». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Лукашенко – Елене Скрипель: «Я очень надеюсь, когда мы будем ленточку на открытии Дворца гимнастики перерезать, я тебе лишних вопросов не задам»

23.04.2017 11:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Президент Беларуси Александр Лукашенко и председатель белорусской ассоциации гимнастики Елена Скрипель обсудили ход строительства Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике.

Лукашенко: Я очень надеюсь, когда мы будем ленточку перерезать, я тебе лишних вопросов не задам.

Скрипель: Знаете, Александр Григорьевич, мы, когда проектировали, мы сели, позвали всех…

Лукашенко: Ты не говори, как сели. Что в результате?

Скрипель: В результате…

Лукашенко: Оптимальный вариант, да?

Скрипель: Самый оптимальный. Никто институту проектному или нам с вами не предъявит претензий, что тут что-то не достроили. Все подписали…

Лукашенко: Никаких излишеств. А то у нас каждому тренеру, каждому начальнику – по кабинету. А то и по два! С приемными и пятью секретарями. Здесь должны устанавливаться рекорды.

Лукашенко поставил задачу завершить строительство Дворца гимнастике к 8 марта 2018 года

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко и председатель белорусской ассоциации гимнастики Елена Скрипель обсудили ход строительства Центра олимпийской...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Чемпионат Испании. «Барселона» в гостях у «Реала»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика