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Елена Скрипель: «Предполагаем проводить во Дворце гимнастики международные сборы. Это привлечение валюты, что будет повышать окупаемость объекта»
23.04.2017 11:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель белорусской ассоциации гимнастики Елена Скрипель рассказала о планах окупаемости Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике.
«Очень оптимальный правильный спортивный объект. Такие объекты должны строиться в стране. Он не должен быть очень большой, не должен быть финансово затратный.
Предполагаем здесь проводить международные сборы, привлекать спортсменов из других стран, которые бы у нас тренировались. Такой опыт есть в Новогорске, Азербайджане. Это, естественно, привлечение валюты, что будет повышать окупаемость Дворца», – сказала Скрипельв программе «Наши новости» на канале «ОНТ».
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Елена Скрипель: «Предполагаем проводить во Дворце гимнастики международные сборы. Это привлечение валюты, что будет повышать окупаемость объекта»
Председатель белорусской ассоциации гимнастики Елена Скрипель рассказала о планах окупаемости Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике.
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