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Елена Скрипель: «Предполагаем проводить во Дворце гимнастики международные сборы. Это привлечение валюты, что будет повышать окупаемость объекта»

23.04.2017 11:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель белорусской ассоциации гимнастики Елена Скрипель рассказала о планах окупаемости Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике.

«Очень оптимальный правильный спортивный объект. Такие объекты должны строиться в стране. Он не должен быть очень большой, не должен быть финансово затратный.

Предполагаем здесь проводить международные сборы, привлекать спортсменов из других стран, которые бы у нас тренировались. Такой опыт есть в Новогорске, Азербайджане. Это, естественно, привлечение валюты, что будет повышать окупаемость Дворца», – сказала Скрипельв программе «Наши новости» на канале «ОНТ».

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Теги: Курсы валют
 
 
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Председатель белорусской ассоциации гимнастики Елена Скрипель рассказала о планах окупаемости Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике.

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Александр Лукашенко – Елене Скрипель: «Я очень надеюсь, когда мы будем ленточку на открытии Дворца гимнастики перерезать, я тебе лишних вопросов не задам»
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