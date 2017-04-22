Председатель белорусской ассоциации гимнастики Елена Скрипель рассказала о планах окупаемости Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике.

«Очень оптимальный правильный спортивный объект. Такие объекты должны строиться в стране. Он не должен быть очень большой, не должен быть финансово затратный.

Предполагаем здесь проводить международные сборы, привлекать спортсменов из других стран, которые бы у нас тренировались. Такой опыт есть в Новогорске, Азербайджане. Это, естественно, привлечение валюты, что будет повышать окупаемость Дворца», – сказала Скрипельв программе «Наши новости» на канале «ОНТ».

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