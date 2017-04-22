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Чемпионат Англии. «Бернли» принимает «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» сыграет с «Кристал Пэлас»

23.04.2017 12:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 34-м туре английской премьер-лиги «Эвертон» сыграет с «Вест Хэмом», «Манчестер Юнайтед» встретится с «Бернли», «Ливерпуль» примет «Кристал Пэлас», а «Челси» – «Саутгемптон».

Чемпионат Англии

34-й тур

Вест Хэм – Эвертон 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
22 апреля, 17.00, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика
Вест ХэмАдриан, Фонте, Рид, Коллинз, Фернандеш, Куяте (Крессуэлл, 79), Нордтвейт, Масуаку, Айю, Кальери (Сако, 62), Лансини.
ЭвертонСтекеленбург, Холгейт, Джагелка, Уильямс, Бейнс, Гуйе (Лукман, 46), Шнайдерлин, Дэвис (Бэрри, 46), Баркли, Лукаку, Миральяс (Кэлверт-Льюин, 72).
Предупреждения:
Гуйе (27), Фернандеш (33), Уильямс (61), Бэрри (67), Фонте (76).

 

Суонси – Сток Сити 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
22 апреля, 17.00, «Либерти Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 10 Льоренте, 2:0 – 70 Кэрролл.
СуонсиФабианьски, Нотон, Фернандес, Моусон, Кингсли, Фер (Ки Сон Ен, 20), Бриттон (Бастон, 85), Кэрролл, Айю, Льоренте (ван дер Хорн, 59), Сигурдссон.
Сток СитиБатленд, Джонсон, Шоукросс, Мартинс Инди, Питерс, Шакири, Кэмерон, Аллен, Арнаутович (Диуф, 84), Крауч, Берахино (Собхи, 77).
Предупреждения:
Кэрролл (45), Нотон (61), Мартинс Инди (63), Крауч (90).

 

Халл – Уотфорд 2:0 (0:0, 2:0)
Дата проведения
22 апреля, 17.00, «Кей Си Стэдиум»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 62 Маркович, 2:0 – 71 Клукас.
ХаллЯкупович, Аль-Мухаммади, Раноккия, Магуайр, Робертсон, Ндиайе, Клукас, Маркович (Хаддлстоун, 82), Эвандро (Эрнандес, 46), Гросицки (Доусон, 90), Ньяссе.
УотфордГомес, Янмат, Предль, Бритос, Холебас (Суньига, 87), Клеверли, Дукуре (Окака Чука, 73), Амрабат (Саксесс, 67), Капу, Ньянг, Дини.
Предупреждения:
Ндиайе (42), Маркович (66), Предль (68), Робертсон (81).
Удаление:
Ньяссе (25).

 

Борнмут – Мидлсбро 4:0 (2:0, 2:0)
Дата проведения
22 апреля, 17.00, «Дин Корт»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 2 Кинг, 2:0 – 16 Афобе, 3:0 – 65 Пью, 4:0 – 70 Дэниэлс.
БорнмутБоруц, Смит, Фрэнсис, Кук, Дэниэлс, Фрэйзер (Станислас, 72), Артер, Гослинг (Кук, 44), Пью, Кинг (Муссе, 84), Афобе.
МидлсброГьюзан, Барраган (Форшоу, 23), Чемберс, Айяла, Гибсон, Френд, Рамирес, де Рон (Фабио, 38), Клейтон, Даунинг, Негредо (Жестед, 80).
Предупреждения:
Рамирес (14), Френд (58), Айяла (67).
Удаление:
Рамирес (20).

 

Бернли – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
23 апреля, 16.15, «Терф Мур»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Ливерпуль – Кристал Пэлас
Дата проведения
23 апреля, 18.30, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика

 

Челси – Саутгемптон
Дата проведения
25 апреля, 21.45, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика

 

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

 
 
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В 34-м туре английской премьер-лиги «Эвертон» сыграет с «Вест Хэмом», «Манчестер Юнайтед» встретится с «Бернли», «Ливерпуль» примет «Кристал Пэлас», а «Челси» –...

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