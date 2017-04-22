|
Чемпионат Англии. «Бернли» принимает «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» сыграет с «Кристал Пэлас»
- Размер текста:
- A
- A
- A
В 34-м туре английской премьер-лиги «Эвертон» сыграет с «Вест Хэмом», «Манчестер Юнайтед» встретится с «Бернли», «Ливерпуль» примет «Кристал Пэлас», а «Челси» – «Саутгемптон».
Чемпионат Англии
34-й тур
- Дата проведения
-
22 апреля, 17.00, «Олимпийский стадион»
Вест Хэм –
Адриан, Фонте, Рид, Коллинз, Фернандеш, Куяте (Крессуэлл, 79), Нордтвейт, Масуаку, Айю, Кальери (Сако, 62), Лансини.
Эвертон –
Стекеленбург, Холгейт, Джагелка, Уильямс, Бейнс, Гуйе (Лукман, 46), Шнайдерлин, Дэвис (Бэрри, 46), Баркли, Лукаку, Миральяс (Кэлверт-Льюин, 72).
- Предупреждения:
-
Гуйе
(27), Фернандеш
(33), Уильямс
(61), Бэрри
(67), Фонте
(76).
- Дата проведения
-
22 апреля, 17.00, «Либерти Стэдиум»
- Голы:
-
1:0 –
10 Льоренте,
2:0 –
70 Кэрролл.
Суонси –
Фабианьски, Нотон, Фернандес, Моусон, Кингсли, Фер (Ки Сон Ен, 20), Бриттон (Бастон, 85), Кэрролл, Айю, Льоренте (ван дер Хорн, 59), Сигурдссон.
Сток Сити –
Батленд, Джонсон, Шоукросс, Мартинс Инди, Питерс, Шакири, Кэмерон, Аллен, Арнаутович (Диуф, 84), Крауч, Берахино (Собхи, 77).
- Предупреждения:
-
Кэрролл
(45), Нотон
(61), Мартинс Инди
(63), Крауч
(90).
- Дата проведения
-
22 апреля, 17.00, «Кей Си Стэдиум»
- Голы:
-
1:0 –
62 Маркович,
2:0 –
71 Клукас.
Халл –
Якупович, Аль-Мухаммади, Раноккия, Магуайр, Робертсон, Ндиайе, Клукас, Маркович (Хаддлстоун, 82), Эвандро (Эрнандес, 46), Гросицки (Доусон, 90), Ньяссе.
Уотфорд –
Гомес, Янмат, Предль, Бритос, Холебас (Суньига, 87), Клеверли, Дукуре (Окака Чука, 73), Амрабат (Саксесс, 67), Капу, Ньянг, Дини.
- Предупреждения:
-
Ндиайе
(42), Маркович
(66), Предль
(68), Робертсон
(81).
- Удаление:
-
Ньяссе
(25).
- Дата проведения
-
22 апреля, 17.00, «Дин Корт»
- Голы:
-
1:0 –
2 Кинг,
2:0 –
16 Афобе,
3:0 –
65 Пью,
4:0 –
70 Дэниэлс.
Борнмут –
Боруц, Смит, Фрэнсис, Кук, Дэниэлс, Фрэйзер (Станислас, 72), Артер, Гослинг (Кук, 44), Пью, Кинг (Муссе, 84), Афобе.
Мидлсбро –
Гьюзан, Барраган (Форшоу, 23), Чемберс, Айяла, Гибсон, Френд, Рамирес, де Рон (Фабио, 38), Клейтон, Даунинг, Негредо (Жестед, 80).
- Предупреждения:
-
Рамирес
(14), Френд
(58), Айяла
(67).
- Удаление:
-
Рамирес
(20).
- Дата проведения
-
23 апреля, 18.30, «Энфилд»
Таблица АПЛ
Статистика АПЛ
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 34-м туре английской премьер-лиги «Эвертон» сыграет с «Вест Хэмом», «Манчестер Юнайтед» встретится с «Бернли», «Ливерпуль» примет «Кристал Пэлас», а «Челси» –...
-
Отголоски деноминации: белорусы продолжают получать "странную" сдачу
18:13, Sputnik Беларусь
-
В Гомеле во время экомарафона скончался учитель физкультуры
17:38, Sputnik Беларусь
-
"Рано будоражить родителей". Министр образования - о новых программах, учебниках и уроках с 9 утра
19:35, Tut.by
-
7 знаменитых лесбиянок, которые не скрывают свою ориентацию
08:30, Tut.by
-
Трогательная фотосессия военнослужащего и его беременной жены
16:09, Flytothesky
-
Гений сумасшествия. Потрясающая карьера и семейная тайна 80-летнего Джека Николсона
14:04, Tut.by
-
В Минске сильный ветер повалил рекламный щит
14:52, Tut.by
-
"Хочется верить, что это была ошибка". Военные - о нарушении нашей границы литовским самолетом
20:11, Tut.by
-
В Гомеле во время легкоатлетического экомарафона умер один из участников
17:45, Tut.by
-
«Шахтер» единолично возглавил турнирную таблицу по итогам 4-х туров
21:50, Tribuna.com
-
По Источникам
-
Свежие новости
-
Самое читаемое
-
Интересы
|
- Отголоски деноминации: белорусы продолжают получать "странную" сдачу 22.04.2017,
Sputnik Беларусь
- В Гомеле во время экомарафона скончался учитель физкультуры 22.04.2017,
Sputnik Беларусь
- Просто о здоровье: что надо знать о глистах, чтобы не стать их жертвой 22.04.2017,
Sputnik Беларусь
- "Как я поменял работу и жизнь": продавец телевизоров без высшего образования стал айтишником 22.04.2017,
Tut.by
- Большая разница: Как выглядят квартиры, которые сдают за 500 рублей в Минске и областных центрах 22.04.2017,
Tut.by
- Под Житковичами Ford сбил на трассе лося: животное погибло, водитель и пассажир в больнице 22.04.2017,
Tut.by
- Цены "оторвались от дна". За сколько сегодня покупают и сдают жилье в Витебске 22.04.2017,
Tut.by
Комментарии