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Павел Карнаухов: «Даже не знаю, что сделал бы, если бы мне позвонил Лукашенко»

23.04.2017 12:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард «Красной Армии» Павел Карнаухов заявил, что был бы рад звонку от президента Беларуси Александра Лукашенко после победы в плей-офф МХЛ.

«Победили «Реактор», потому что были лучше готовы, больше хотели победить. Понятно, что счет в серии 4-0, но в плане игры в каждом матче было очень непросто. Мы хотели закончить все в четвертом матче, на своей арене, потому что никто не хотел лететь обратно в Нижнекамск.

Сейчас все шутят, спрашивают, позвонил ли мне Александр Лукашенко. Отвечаю: не звонил. Я даже и не знаю, что сделал бы, если бы он позвонил. Хотелось бы этого, конечно, я бы рад был звонку, поговорил бы с ним.

Хочу сказать, что все-таки молодцы пацаны у «Реактора». Тем, с кем знаком, так и сказал, что они молодчики, потому что бились до конца, и это заслуживает уважения. После трех матчей общая разница шайб была 20-7, другая команда сдалась бы, а они выдали отличный четвертый матч, он стал самым сложным в серии для нас, реально приятно было играть. Победа в тяжелой борьбе гораздо приятнее победы с крупным счетом, пусть и сил отнимает больше», – сказал Карнаухов.

Карнаухов родился и вырос в Беларуси, но с 2014 года, когда получил российский паспорт, выступает за сборную России.

 
 
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Форвард «Красной Армии» Павел Карнаухов заявил, что был бы рад звонку от президента Беларуси Александра Лукашенко после победы в плей-офф МХЛ.

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