Сегодня в 21.45 состоится испанское Класико – вы можете принять в нем участие и даже обыграть других болельщиков, собрав победный состав в футбольном фэнтези Kixx.

Kixx – международный развлекательный проект о футболе и не только, где можно играть каждый день и соревноваться в больших и маленьких лигах. В игре существуют турниры для новичков, а также лиги для опытных пользователей.

Мы впервые предлагаем формат из 8 игроков в рамках одного футбольного матча.

СОБРАТЬ КОМАНДУ #ПРЯМОСЕЙЧАС





В чем суть игры?

Перед матчами вы собираете команды из реальных футболистов. По ходу игры они набирают для вас очки за свои полезные действия на поле (голы, голевые передачи, сухие матчи, сейвы). Kixx быстрее и динамичнее других фэнтези: мы проводим турниры каждый день по отдельным матчам или целым турам различных чемпионатов.

А как здесь выиграть?

Побеждает та команда, чьи игроки сделали больше всего результативных действий. Побеждает та команда, чьи игроки сделали больше всего результативных действий во время матчей. Кроме того, теперь в специальных лигах можно играть и выигрывать реальные деньги! Для этого нужно пополнить счет в своем игровом профиле и собрать свою команду в специальной игровой лиге со значком Евро (€). Собирайте команды на матчи любимых футбольных турниров. Мы постараемся обеспечить широкий выбор турниров и форматов, заходите каждый день.

Опять нужно тратить полтора часа на набор команды?

Конечно, нет! Мы сделали Kixx гораздо дружелюбнее – здесь нет замен, трансферов и обязательств. Можно сыграть один раз или набирать новые команды каждый день. Набор одной команды займет у вас не более минуты.

А есть приложение для мобильного?

Разумеется. Оно, кстати, недавно было обновлено и стало еще удобнее.

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