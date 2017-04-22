МИНСК, 23 апр — Sputnik. Президент Международной федерации тенниса (ITF) Дэвид Хэггерти вручил белорусской теннисистке Арине Соболенко престижную премию Fed Cup Heart Award 2017, сообщили Sputnik в Белорусской теннисной федерации в воскресенье.

Белоруска получила награду за игру в матче первого круга Мировой группы Кубка Федерации против команды Нидерландов в феврале этого года. Кроме Соболенко на премию претендовали Ребекка Шрамкова (Словакия), Каролина Плишкова (Чехия), Тимеа Бачински (Швейцария). Однако белорусская спортсменка получила больше голосов в ходе открытого голосования на официальном сайте Кубка Федерации.

Торжественная церемония вручения награды состоялось23 апреля на "Чижовка-Арене". Премию Соболенко получила из рук глава ITF и председателя Белорусской федерации тенниса Александра Шакутина. Кроме того, белоруска получила и денежный чек на сумму три тысячи долларов, который она сможет передать любому благотворительному фонду.

Ранее Heart Award 2017 вручалась Александре Саснович (в 2016 году), Виктории Азаренко (2011).

ITF вручает награду Heart Award теннисистам, отдающим на корте свое сердце, играющим мужественно, демонстрируя верность национальной команде своей страны.