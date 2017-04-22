Белорусская теннисистка Александра Саснович прокомментировала результат матча против Тимеа Бачински.

– Эмоции просто сумасшедшие, такие же, как вчера. Я провела сегодня очень хороший матч. Несмотря на то, что Бачински не проводила одиночные матчи давно, она хорошо играла. Но я сегодня действительно показала очень хороший теннис. Я довольна игрой, довольна, что принесла команде второе очко. Это здорово.

- Хорошо пошла первая подача.

– Готовилась к матчу морально, мне подсказали, почему не шла первая подача. На психологическом напряжении очень сложно контролировать себя, – сказала Саснович.