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Кубок Федерации: Саснович обыграла Бачински на "Чижовка-Арене"
23.04.2017 14:32 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 23 апр — Sputnik. Белорусская теннисистка Александра Саснович одолела швейцарскую спортсменку Тимеа Бачински в полуфинальном матче Кубка Федерации Беларусь — Швейцария со счетом 6:2, 7:6, сообщает Sputnik.
© Sputnik / Виктор Толочко
Поединок одиночного разряда полуфинального матча Кубка Федерации между лидерами сборных Александрой Саснович и Тимеа Бачински состоялся в воскресенье на корте "Чижовка-Арены". Первый сет белоруска выиграла — 6:2, второй — 7:6 (тай-брейк 7:2).
Таким образом, благодаря победе Саснович Беларусь вышла вперед — 2:1.
В воскресенье также состоятся еще две встречи: в одиночном поединке сойдутся Арина Соболенко и Виктория Голубич, затем на корт выйдут пары Ольга Говорцова / Вера Лапко против Мартины Хингис / Белинды Бенчич.
Напомним, первый игровой день завершился со счетом 1:1:
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Поединок Саснович против Бачински открыл второй игровой день на "Чижовка-Арене", в воскресенье пройдут еще два поединка в рамках 1/2 финала Кубка Федерации.
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