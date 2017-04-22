МИНСК, 23 апр — Sputnik. Белорусская теннисистка Александра Саснович одолела швейцарскую спортсменку Тимеа Бачински в полуфинальном матче Кубка Федерации Беларусь — Швейцария со счетом 6:2, 7:6, сообщает Sputnik.



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Поединок одиночного разряда полуфинального матча Кубка Федерации между лидерами сборных Александрой Саснович и Тимеа Бачински состоялся в воскресенье на корте "Чижовка-Арены". Первый сет белоруска выиграла — 6:2, второй — 7:6 (тай-брейк 7:2).

Таким образом, благодаря победе Саснович Беларусь вышла вперед — 2:1.

В воскресенье также состоятся еще две встречи: в одиночном поединке сойдутся Арина Соболенко и Виктория Голубич, затем на корт выйдут пары Ольга Говорцова / Вера Лапко против Мартины Хингис / Белинды Бенчич.

Напомним, первый игровой день завершился со счетом 1:1: Саснович была сильнее Голубич (6:3, 5:7, 7:5), а Соболенко уступила Бачински (6:4, 7:5).