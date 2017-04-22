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Средняя посещаемость 3-го тура чемпионата Беларуси в первой лиге составила 420 зрителей
23.04.2017 14:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Средняя посещаемость 3-го тура чемпионата Беларуси в первой лиге составила 420 зрителей.
Наибольшее количество зрителей «Белшина» – «Торпедо» Минск (1000).
Матч «Смоливичи-СТИ» – «Локомотив» посетили всего 50 человек.
Средняя посещаемость турнира 480 болельщиков на игре.
Самая посещаемая команда после 3-х туров – «Белшина» (1150). «Сморгонь» и минское «Торпедо» домашних матчей пока не проводили.
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Средняя посещаемость 3-го тура чемпионата Беларуси в первой лиге составила 420 зрителей.
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