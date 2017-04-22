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Средняя посещаемость 3-го тура чемпионата Беларуси в первой лиге составила 420 зрителей

23.04.2017 14:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Средняя посещаемость 3-го тура чемпионата Беларуси в первой лиге составила 420 зрителей.

Наибольшее количество зрителей «Белшина» – «Торпедо» Минск (1000).

Матч «Смоливичи-СТИ» – «Локомотив» посетили всего 50 человек.

Средняя посещаемость турнира 480 болельщиков на игре.

Самая посещаемая команда после 3-х туров – «Белшина» (1150). «Сморгонь» и минское «Торпедо» домашних матчей пока не проводили.

Средняя посещаемость 3-го тура чемпионата Беларуси в первой лиге составила 420 зрителей

 
Теги: Минск
 
 
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Средняя посещаемость 3-го тура чемпионата Беларуси в первой лиге составила 420 зрителей.

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