В Словакии пройдут заключительные матчи юниорского чемпионата мира. Сборная России сыграет с шведами за 3-е место и может выиграть первые медали турнира с 2011 года.

Юниорский чемпионат мира-2017

Словакия

Финал

США U18 – Финляндия U18 – 20.30

Матч за 3-е место

Россия U18 – Швеция U-18 – 0:0 (первый период)

Серия за выживание

Счет в серии: 1-1