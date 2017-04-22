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ЮЧМ-2017. США сыграют с Финляндией в финале, Россия и Швеция разыгрывают 3-е место
23.04.2017 16:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
В Словакии пройдут заключительные матчи юниорского чемпионата мира. Сборная России сыграет с шведами за 3-е место и может выиграть первые медали турнира с 2011 года.
Юниорский чемпионат мира-2017
Словакия
Финал
США U18 – Финляндия U18 – 20.30
Матч за 3-е место
Россия U18 – Швеция U-18 – 0:0 (первый период)
Серия за выживание
Счет в серии: 1-1
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В Словакии пройдут заключительные матчи юниорского чемпионата мира.
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