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ЮЧМ-2017. США сыграют с Финляндией в финале, Россия и Швеция разыгрывают 3-е место

23.04.2017 16:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В Словакии пройдут заключительные матчи юниорского чемпионата мира. Сборная России сыграет с шведами за 3-е место и может выиграть первые медали турнира с 2011 года. 

Юниорский чемпионат мира-2017

Словакия

Финал

США U18 – Финляндия U18 – 20.30

Матч за 3-е место

Россия U18 – Швеция U-18 – 0:0 (первый период)

Серия за выживание

Беларусь U18 – Латвия U18 3:1 (3 период)
Дата проведения
23 апреля, 14.30, «Spis Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 6 Drozdov (Borshyov, Martynov)
2:0 – 19 Deryabin (Martynov)
3:0 – 44 Pavlenko (Savritsky, Borshyov)
3:1 – 50 Jasunovs (Смирнов, Karkls)

Счет в серии: 1-1

 

 
 
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В Словакии пройдут заключительные матчи юниорского чемпионата мира.

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