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Виктория Азаренко: «Хотелось бы, чтобы наши люди побольше кричали на трибунах»

23.04.2017 17:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Теннисистка Виктория Азаренко в эфире «Беларусь 5» рассказала о том, что чувствовала во время поединков партнерш по женской сборной Беларуси в полуфинальном матче Мировой группы Кубка федерации против Швейцарии (3:1).

«Хотелось выйти на корт и помочь. Горжусь девочками: Арина Соболенко после субботнего проигрыша вышла и победила оппонентку в упорной борьбе.

Сегодня мы имеем позитивный результат – можно бороться за самые высокие позиции в мире. Я очень надеюсь, что в финале мы сыграем дома. Если все сложится, хотелось бы, чтобы наши люди побольше кричали. Только не так, как Москве. Когда выступали в России, зрители кричали и такими словами, и такими – был полный хаос.

Предполагала, что, если бы дело дошло до решающей парной встречи, результат оказался бы не в нашу пользу. А так все заслуженно: если судить по этим двум дням, уровень белорусок был выше.

Финал? Нам есть чем в нем играть. Уровень игры можно повысить, но бойцовские качества – иная вещь. Они у нас есть.

Сможет ли Соболенко вырасти в теннисистку уровня первой двадцатки мирового рейтинга? Не сомневаюсь, что Арина может достичь высоких результатов – всегда говорю об этом на командных ужинах. С годами Арина наберется опыта. Если есть характер, желание и трудолюбие, можно достичь многого», – сказала Азаренко.

Без Азаренко, но с Саснович. Беларусь – в финале Кубка Федерации!

 
 
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Теннисистка Виктория Азаренко в эфире «Беларусь 5» рассказала о том, что чувствовала во время поединков партнерш по женской сборной Беларуси в полуфинальном матче...

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