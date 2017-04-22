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НБА. Плей-офф. «Кливленд» сыграет в гостях с «Индианой», «Оклахома-Сити» примет «Хьюстон» и другие матчи

23.04.2017 13:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня пройдут очередные матчи первого раунда плей-офф НБА-2017. «Кливленд» в гостях попытается завершить серию с «Индианой» (3-0). «Оклахома-Сити» на своей площадке имеет шанс сравнять счет в противостоянии с «Хьюстоном» (1-2).

НБА

Плей-офф

Первый раунд

Индиана – Кливленд
Дата проведения
23 апреля, 20.00, «Bankers Life Fieldhouse»
Онлайн матча

В серии впереди «Кливленд» – 3-0

Оклахома-Сити – Хьюстон
Дата проведения
23 апреля, 22.30, «Chesapeake Energy Arena»
Онлайн матча

В серии впереди «Хьюстон» – 2-1

Чикаго – Бостон
Дата проведения
24 апреля, 01.30, «United Center»
Онлайн матча

В серии впереди «Чикаго» – 2-1

Юта – Клипперс
Дата проведения
24 апреля, 04.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча

В серии впереди «Клипперс» – 2-1

 

 
 
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