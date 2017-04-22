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НБА. Плей-офф. «Кливленд» сыграет в гостях с «Индианой», «Оклахома-Сити» примет «Хьюстон» и другие матчи
23.04.2017 13:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня пройдут очередные матчи первого раунда плей-офф НБА-2017. «Кливленд» в гостях попытается завершить серию с «Индианой» (3-0). «Оклахома-Сити» на своей площадке имеет шанс сравнять счет в противостоянии с «Хьюстоном» (1-2).
НБА
Плей-офф
Первый раунд
В серии впереди «Кливленд» – 3-0
В серии впереди «Хьюстон» – 2-1
В серии впереди «Чикаго» – 2-1
В серии впереди «Клипперс» – 2-1
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НБА. Плей-офф. «Кливленд» сыграет в гостях с «Индианой», «Оклахома-Сити» примет «Хьюстон» и другие матчи
Сегодня пройдут очередные матчи первого раунда плей-офф НБА-2017.
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