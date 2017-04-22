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Лукашенко поздравил Беларусь с выходом в финал Кубка Федерации

23.04.2017 17:03 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В полуфинале Кубка Федерации Беларусь победила Швейцарию со счетом 3:1.

Арина Соболенко выиграла у Виктории Голубич в четвертом одиночном поединке полуфинала Кубка Федерации, обеспечив сборной Беларуси общую победу над швейцарскими теннисистками

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил белорусских теннисисток с выходом в финал Кубка Федерации.

В финале Кубка Федерации 11-12 ноября белорусские теннисистки встретятся с победителем второго полуфинала – США – Чехия.

 

 
 
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В полуфинале Кубка Федерации Беларусь победила Швейцарию со счетом 3:1.

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