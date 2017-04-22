|
Лукашенко поздравил Беларусь с выходом в финал Кубка Федерации
23.04.2017 17:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
В полуфинале Кубка Федерации Беларусь победила Швейцарию со счетом 3:1.
Арина Соболенко выиграла у Виктории Голубич в четвертом одиночном поединке полуфинала Кубка Федерации, обеспечив сборной Беларуси общую победу над швейцарскими теннисистками
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил белорусских теннисисток с выходом в финал Кубка Федерации.
В финале Кубка Федерации 11-12 ноября белорусские теннисистки встретятся с победителем второго полуфинала – США – Чехия.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В полуфинале Кубка Федерации Беларусь победила Швейцарию со счетом 3:1.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии