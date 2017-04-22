﻿ «Эль-Класико» – в клубных приложениях «Реала» и «Барселоны». 21.by
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«Эль-Класико» – в клубных приложениях «Реала» и «Барселоны»

23.04.2017 18:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Самые популярные команды мира сегодня зарубятся в рамках 33-го тура чемпионата Испании. Лучший способ следить за матчем – специальные клубные приложения от Sports.ru для iOS и Android

Установить «Реал+»

Установить «Барселона+»  

«Эль-Класико» – в клубных приложениях «Реала» и «Барселоны»
 

Благодаря клубным приложениям от Tribuna.com вы получаете:

– Все новости о любимой команде 24 часа в сутки.

– Видео всех голов и обзоры матчей.

– Текстовые онлайн-трансляции матчей.

– Календарь и турнирная таблица.

– Трансферные слухи и инсайды от экспертов.

– Невероятные возможности для общения с одноклубниками

 «Эль-Класико» – в клубных приложениях «Реала» и «Барселоны»

 
 
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Самые популярные команды мира сегодня зарубятся в рамках 33-го тура чемпионата Испании.

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