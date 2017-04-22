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«Эль-Класико» – в клубных приложениях «Реала» и «Барселоны»
23.04.2017 18:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Самые популярные команды мира сегодня зарубятся в рамках 33-го тура чемпионата Испании. Лучший способ следить за матчем – специальные клубные приложения от Sports.ru для iOS и Android
Благодаря клубным приложениям от Tribuna.com вы получаете:
– Все новости о любимой команде 24 часа в сутки.
– Видео всех голов и обзоры матчей.
– Текстовые онлайн-трансляции матчей.
– Календарь и турнирная таблица.
– Трансферные слухи и инсайды от экспертов.
– Невероятные возможности для общения с одноклубниками
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Самые популярные команды мира сегодня зарубятся в рамках 33-го тура чемпионата Испании.
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