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ЧМ-2017. Дивизион 1А. Казахстан проиграл Южной Кореее, Украина против Польши

23.04.2017 19:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В Киеве продолжается чемпионат мира в дивизионе 1А. 

В турнире принимают участие 6 сборных.

2 лучшие из них в следующем году сыграют в элитном дивизионе на ЧМ-2018 в Дании, а команда, занявшая последнее место, спустится в дивизион 1B.

Во втором туре сборная Казахстана под руководством Эдуарда Занковца проиграла сборной Южной Кореи.

ЧМ-2017

Дивизион 1А

2-й тур

Казахстан – Южная Корея 2:5 (1:1, 1:0, 0:4)
Дата проведения
23 апреля, 17.00, «Palace of Sports»
Онлайн матча Видео
1:0 – 8 Боченски (Доус)
1:1 – 15 Jin Hui (Sung Kim)
2:1 – 33 Доус (Сен-Пьер, Боченски)
2:2 – 45 Plante (Swift, Ho Cho)
2:3 – 47 Shin (Ho Cho)
2:4 – 51 Sung Kim (Wook Kim, Plante)
2:5 – 59 Plante ()
Польша – Украина
Дата проведения
23 апреля, 20.30, «Palace of Sports»
Онлайн матча Видео

 

 

Таблица ЧМ-2017 (первый дивизион)

 
 
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В Киеве продолжается чемпионат мира в дивизионе 1А.

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