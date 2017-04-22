В Киеве продолжается чемпионат мира в дивизионе 1А.

В турнире принимают участие 6 сборных.

2 лучшие из них в следующем году сыграют в элитном дивизионе на ЧМ-2018 в Дании, а команда, занявшая последнее место, спустится в дивизион 1B.

Во втором туре сборная Казахстана под руководством Эдуарда Занковца проиграла сборной Южной Кореи.

ЧМ-2017

Дивизион 1А

2-й тур

Таблица ЧМ-2017 (первый дивизион)