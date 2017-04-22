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ЧМ-2017. Дивизион 1А. Казахстан проиграл Южной Кореее, Украина против Польши
23.04.2017 19:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
В Киеве продолжается чемпионат мира в дивизионе 1А.
В турнире принимают участие 6 сборных.
2 лучшие из них в следующем году сыграют в элитном дивизионе на ЧМ-2018 в Дании, а команда, занявшая последнее место, спустится в дивизион 1B.
Во втором туре сборная Казахстана под руководством Эдуарда Занковца проиграла сборной Южной Кореи.
ЧМ-2017
Дивизион 1А
2-й тур
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В Киеве продолжается чемпионат мира в дивизионе 1А.
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