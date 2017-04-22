Капитан сборной Беларуси Эдуард Дубров прокомментировал победу над Швейцарией (3:1) в полуфинале Кубка Федерации, передает корреспондент Tribuna.com Антон Рогач.

– Итог вы знаете, но мне его надо все равно надо подвести. Для чего это все? Чтобы знали наших игроков и страну во всем мире. Мы маленькая страна с населением всего 9,5 млн человек. Но у нас есть очень громкие спортивные имена.

Думаю, девочки тоже своими именами оставят след не только в нашей стране, но и в своей жизни.

Говоря о противостоянии, хочу вспомнить вот что. Вечером мне звонила Саша Саснович, волновалась по одной игровой вещи. Я ответил: «Саша, ты не волнуйся. Главное – не довести до пары».

Мы показали все, что могли. Назовите мне еще пару видов спорта, где мы были в финале чемпионатов мира. Чего вы молчите? Сложно, правда?

Сегодня девочки совершили подвиг. Это здорово! Но по их разговорам я понял, что они хотят большего. Для того, чтобы оставить след в истории, надо выигрывать финал!

Большое спасибо, всем, кто помогал. Вы по открытым тренировкам видели, сколько окружает тренеров, спортсменов. И даже руководство приходит посмотреть, а потом меня обвиняет в том, что я не пустил их на корт. Не будем показывать пальцем. В то же время обозвали меня уже Жозе Моуриньо.

– Так это же комплимент!

– Ну я же попроще :) – сказал Дубров.