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Эдуард Дубров: «Азаренко очень хочет играть в финале. Но это не значит, что я уже собрал команду на финал»

23.04.2017 20:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Капитан сборной Беларуси Эдуард Дубров поделился мнением о возвращении Виктории Азаренко в команду.

– Если все будет хорошо, и все будут здоровы, то после возвращения Азаренко придется убирать кого-то из команды. Не будет разочарования у той, кто станет лишним?

– Не понял, вы мне уже кого-то дали в команду лишнего? Мы должны кого-то убрать?

– Если Азаренко будет в порядке.

– А, «если»… Вы уже знаете, что она будет? Я пока знаю, что она в августе приступает к американской серии. А будет она готова к ноябрю или нет – большой вопрос. Ее фраза заключалась в том, что она желает девочкам попасть в финал. И если она сможет, подключится.

Виктория очень хочет играть в финале. Но это не значит, что я уже собрал команду на финал. Вот пока команда. Она тоже в ней будет. А кто будет играть из пяти? Будем выбирать, – сказал Дубров.

 
 
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Капитан сборной Беларуси Эдуард Дубров поделился мнением о возвращении Виктории Азаренко в команду.

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