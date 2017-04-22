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Смотрите видеотрансляцию матча «Реал» – «Барселона» прямо в приложении! Бесплатно и в отличном качестве

23.04.2017 20:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Уже совсем скоро начнется матч года в европейском футболе: мадридский «Реал» примет «Барселону»!

Старт Класико запланирован на 21:45 по белорусскому времени, и этот матч вы сможете посмотреть онлайн прямо в своих смартфонах и планшетах абсолютно бесплатно.

Просто установите приложение «ФУТБОЛ+», устройтесь поудобнее и болейте за своих.

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Смотрите видеотрансляцию матча «Реал» – «Барселона» прямо в приложении! Бесплатно и в отличном качестве

От вас не потребуется регистрация. Трансляция матча начнется в приложении за 10 минут до стартового свистка. Приятного просмотра!

 
 
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Уже совсем скоро начнется матч года в европейском футболе: мадридский «Реал» примет «Барселону»! Старт Класико запланирован на 21:45 по белорусскому времени, и этот...

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