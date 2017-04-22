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Единая лига ВТБ. Лютыч вошел в топ-15 самых результативных игроков регулярного чемпионата
23.04.2017 20:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский форвард «Калева» Виталий Лютыч вошел в топ-15
24-летний белорус сыграл в 20 играх, где в среднем набирал 14,6 очков.
Добавим, что по средней результативности бывший игрок «Цмоки-Минска» опередил всех баскетболистов «драконов».
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Белорусский форвард «Калева» Виталий Лютыч вошел в топ-15 самых результативных игроков регулярного чемпионата.
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