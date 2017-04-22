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Единая лига ВТБ. Лютыч вошел в топ-15 самых результативных игроков регулярного чемпионата

23.04.2017 20:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский форвард «Калева» Виталий Лютыч вошел в топ-15 самых результативных игроков регулярного чемпионата.

24-летний белорус сыграл в 20 играх, где в среднем набирал 14,6 очков.

Добавим, что по средней результативности бывший игрок «Цмоки-Минска» опередил всех баскетболистов «драконов».

«На скамейке только одно желание: поскорее уехать домой». Уйти из «Цмоков» и стать главным снайпером-белорусом в Лиге ВТБ

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский форвард «Калева» Виталий Лютыч вошел в топ-15 самых результативных игроков регулярного чемпионата.

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